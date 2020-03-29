'Mourinho Liverpool'a gelemedi çünkü...'

Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun bir dönem Liverpool'un gündeminde olduğunu ancak daha sonra takımın başına Rafael Benitez'in nasıl getirildiğini açıkladı.Sky Sports'a konuşan Carragher, Mourinho'nun Porto ile elde ettiği başarıların ardından kulübün takımın başına getirmek istediği isimlerden biri olduğunu belirterek, "O dönemki yöneticilerden Rick Parry, takımın tecrübeli oyuncularına Gerard Houllier'nin takımın başından ayrılmasının ardından Rafael Benitez ve Jose Mourinho ile görüştüğünü söylemişti." açıklamasında bulundu.Liverpool'un Jose Mourinho yerine neden Rafael Benitez'i tercih ettiğini de açıklayan Carragher, "İspanya futbolundan Rafael Benitez'i tanıyordum ve takım için daha uygun bir isim olduğunu düşünmüştüm. Jose Mourinho'nun karakteri ve davranışları, belki de takım içindeki belli oyunculardan dolayı, Liverpool'un karakterine uygun değildi. Rafael Benitez daha az politik, daha mütevazı bir isimdi." ifadelerini kullandı.Daha sonra 2004 yılında takımın başına getirilen Rafael Benitez, Liverpool ile 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu bir FA Cup ve bir UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.