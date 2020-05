Mourinho liglerin devam etmesini istiyor

ngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'n teknik direktr Jose Mourinho, yeni tip koronavirs (Kovid-19) salgn sebebiyle iptal edilen liglerin devam etmesi gerektiini syledi.ngiliz SkySports'a aklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Eer sezonun kalan 9 man oynarsak hepimiz iin iyi olacak. Futbol iin, Premier Lig iin iyi olacak." ifadelerini kulland.Futbolu ok zlediini syleyen 57 yandaki Mourinho, "Ama normal hayat ve her gn yaptmz eyleri daha ok zledim. Futbol bu hayatn sadece bir paras. Sabrl olmak zorundayz, bu hepimizin iinde olduu bir sava." eklinde konutu.Malara seyircilerin alnmayaca sorusunu yantlayan Mourinho, u grleri paylat:"Malar seyircisiz oynasak bile ben seyircisiz olduunu kabul etmem. Futbol hibir zaman seyircisiz oynanmaz. Kameralarn olmas milyonlarca insann ma izlediini gsterir. Ksacas eer seyircisiz bir stada adm atarsak, o stadn seyircisiz olmadn bileceiz."