Mourinho, kaybederek 70 milyon euro kazandı!

Manchester United'ın görevine son verdiği ve 17 milyon euro tazminat ödeyeceği Jose Mourinho'nun toplam 'tazminat' parası 70 milyon euroyu buldu.İlk olrak 2007'de Chelsea'de görevine son verilen Mourinho, 20 milyon euro tazminat kazanmıştı. 2013 yılında bu kez Real Madrid, Mourinho'nun görevine son verdi. Ancak 19 milyon euro vererek...Portekizli teknik adamın 2. Chelsea serüveni de pek iyi bitmedi. Chelsea, bir kez daha Mourinho'yu gönderdi ancak bu kez 14 milyon euro vererek.Böylece Mourinho, toplamda kariyerinde sırf 'gönderilerek' 70 milyon euroyu kasasına koydu.