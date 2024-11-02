Mourinho kararsız: Tecrübe mi yetenek mi?

Trednyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho planlarını yaptı…
Bordo-mavilileri deplasmanda yenerek lider G.Saray ile puan farkını azaltmak isteyen sarılacivertlilerde 10 oyuncunun ismi netleşti. Mourinho'nun kararını vermediği tek bölge ise sağ kanat...
TEK SORU İŞARETİ
Deneyimli çalıştırıcı, bu bölgede Tadic ile İrfan Can arasında seçim yapacak.
10 FORMANIN SAHİBİ BELLİ
Kalede Livakovic'e şans verecek olan Jose Mourinho, sağ bekte Osayi, stoper ikilisinde Becao - Dijiku, sol bekte Filip Kostic'e şans verecek.
Amrabat - Fred ile orta sahanın ortasını kapatmak isteyen Mourinho, önlerinde ise Sebastian Szymanski'ye formayı verecek.
Sol kanatta Saint Maximin'in görev alması beklenirken en ileri uçta Dzeko yerine En-Nesyri olacak.
Bordo-mavilileri deplasmanda yenerek lider G.Saray ile puan farkını azaltmak isteyen sarılacivertlilerde 10 oyuncunun ismi netleşti. Mourinho'nun kararını vermediği tek bölge ise sağ kanat...
TEK SORU İŞARETİ
Deneyimli çalıştırıcı, bu bölgede Tadic ile İrfan Can arasında seçim yapacak.
10 FORMANIN SAHİBİ BELLİ
Kalede Livakovic'e şans verecek olan Jose Mourinho, sağ bekte Osayi, stoper ikilisinde Becao - Dijiku, sol bekte Filip Kostic'e şans verecek.
Amrabat - Fred ile orta sahanın ortasını kapatmak isteyen Mourinho, önlerinde ise Sebastian Szymanski'ye formayı verecek.
Sol kanatta Saint Maximin'in görev alması beklenirken en ileri uçta Dzeko yerine En-Nesyri olacak.