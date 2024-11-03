Mourinho: 'Karaoğlan'ı istemiyoruz!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından konuştu.
Yayıncı kuruluşa karşı konuşan ancak röportajı teknik sebepler nedeniyle yarıda kalan Mourinho, "Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz." dedi.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Yayıncı kuruluşa karşı konuşan ancak röportajı teknik sebepler nedeniyle yarıda kalan Mourinho, "Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz." dedi.
DETAYLAR BİRAZDAN...