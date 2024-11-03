Mourinho: "Karaoğlan'ı istemiyoruz!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

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Mourinho: 'Karaoğlan'ı istemiyoruz!'
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03 Kasım 2024 21:32
Son güncelleme 03 Kasım 2024 21:33
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Yayıncı kuruluşa karşı konuşan ancak röportajı teknik sebepler nedeniyle yarıda kalan Mourinho, "Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz." dedi.

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