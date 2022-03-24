Mourinho istedi, Roma Talisca için yoklamalara başladı

Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin "Gelmesini tabii ki isterim" dediği Brezilyalı futbolcu Roma'nın da gündeminde. Calciomercato'nun haberine göre Tammy Abraham'a hücumda destek verecek bir oyuncu arayan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderson Talisca'yı takımında görmek istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mourinho istedi, Roma Talisca için yoklamalara başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2022 10:04
Beşiktaş'ta yeni sezonda takıma katılması için çalışmaların sürdüğü Anderson Talisca için yönetimin karşısına Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'nın çıktığı öne sürüldü.

Kartal'da taraftarların en çok takımda görmek istediği oyuncuların başında gelen Sambacı ile ilgili olarak İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Calciomercato'da yer alan haberde hücum hattını güçlendirmek ve Tammy Abraham'a destek verecek bir oyuncu isteyen Mourinho'nun bu tariflere uyan Talisca'yı gündeme aldığı ifade edildi.

BAŞKAN ÇEBi 'SIRTIMDA GETiRiRiM' DEMiŞTi

Anderson Talisca ile ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Taraftarımızı mutlu edecek her şeyi de yapmaya hazırız. Bütçemiz belli. Eğer bizim bütçemize uygun olacaksa ve bunu kabul edecekse, Ben Talisca'yı gider sırtımda alır getiririm. Olmadığı takdirde, kimsenin neden olmadı demesini kabul etmiyorum. Gelmesini isterim. Bütçeyi aşması hem oyuncuya hem de kulübe zarar verir. Talisca'nın gelmesini ister miyim? Elbette isterim ama mali şartlar ortada." ifadelerini kullanmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.