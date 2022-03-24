Mourinho istedi, Roma Talisca için yoklamalara başladı

Beşiktaş'ta yeni sezonda takıma katılması için çalışmaların sürdüğü Anderson Talisca için yönetimin karşısına Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'nın çıktığı öne sürüldü.



Kartal'da taraftarların en çok takımda görmek istediği oyuncuların başında gelen Sambacı ile ilgili olarak İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Calciomercato'da yer alan haberde hücum hattını güçlendirmek ve Tammy Abraham'a destek verecek bir oyuncu isteyen Mourinho'nun bu tariflere uyan Talisca'yı gündeme aldığı ifade edildi.



BAŞKAN ÇEBi 'SIRTIMDA GETiRiRiM' DEMiŞTi



Anderson Talisca ile ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Taraftarımızı mutlu edecek her şeyi de yapmaya hazırız. Bütçemiz belli. Eğer bizim bütçemize uygun olacaksa ve bunu kabul edecekse, Ben Talisca'yı gider sırtımda alır getiririm. Olmadığı takdirde, kimsenin neden olmadı demesini kabul etmiyorum. Gelmesini isterim. Bütçeyi aşması hem oyuncuya hem de kulübe zarar verir. Talisca'nın gelmesini ister miyim? Elbette isterim ama mali şartlar ortada." ifadelerini kullanmıştı.





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