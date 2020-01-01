Mourinho: 'İspanya, İtalya'yı çok bozdu'

Jose Mourinho, İtalya'nın İspanya'yı penaltılarla mağlup ettiği UEFA EURO 2020 yarı final mücadelesi sonrası değerlendirmelerde bulundu.



Mourinho, "Bir takımın penaltılarla kaybetmesi her zaman çok üzücüdür ancak bu da futbolun bir gerçeği. İtalya, baskıyla çok iyi başa çıktı. Bence kazanmayı hak eden taraftı ve çok büyük bir mücadele oldu. İspanya, İtalya'ya beklenenden daha çok zorluk çkardı. Klasik bir forvetle oynadılar ama ve İtalya savunması, bu durum karşısında ne yapacağını bilemedi. İspanya, o bölgeyi Olmo ile kontrol edip topa sahip oldu. İtalya çok zor durumlara düştü. İtalya öne geçtiğinde bu maçın 1-0 bitmeyeceğini biliyordum. İspanya reaksiyon verdi ve maç uzatmalara gitti." dedi.



"İSPANYA, İTALYA'YI BOZDU"



Portekizli teknik adam, "İtalya, klasik kültürünü yansıtarak finale yükseldi. Güçlü, sabırlı, savunmada organize ve her zaman kompakt oynadılar. Bu maça kadar İtalya, daha farklı bir takımdı ama bu maçın içerisinde stratejilerini değiştirdiler. İtalya, İspanya maçına dek EURO 2020'nin en iyi takımıydı. Orta sahada çok iyiydiler ve çok pozisyon üretiyorlardı. Verratti, Jorginho ve Barella fantastikti. İspanya karşısında ise organizasyonları bozuldu." yorumunu yaptı.



"ADAMA TRAORE'Yİ ALSA İŞLER DEĞİŞİRDİ"



Mourinho, "İspanya gerçekten çok iyiydi. Uzatmalarda farklı bir taktik yaklaşıma ihtiyaçları vardı. Daha fazla değişiklik yapıp kazanmak için farklı şeyler deneyebilirlerdi. Son 10-15 dakika Adama Traore'yi oynatsaydı işler değişik olurdu. Chiellini tamamen ölmüştü ve performans gösteremiyordu. Penaltı atışları ise tamamen bir sanattır. Sabırlı olmalı, duygularınızı kontrol etmeli ve kalitenizi ortaya koymalısınız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



