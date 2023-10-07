Mourinho için ayrılık iddiası!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kulüpten gönderileceği öne sürüldü. Ancak Başkent ekibinin yetkilileri bu haberi yalanladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mourinho için ayrılık iddiası!
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07 Ekim 2023 13:36
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma yönetiminin, pazar günü Cagliari ile oynanacak maçta kötü bir sonucun çıkması durumunda Portekizli menajer ile yollarını ayıracağı belirtildi.

Roma yönetiminin, Mourinho'nun ardından düşündüğü ismin Hansi Flick olduğu kaydedildi. Yöneticilerin, Alman teknik adam ile temasa geçtiği öne sürüldü.

ROMA YALANLADI!

Roma yönetimi, Mourinho için çıkan ayrılık haberinin ardından ANSA haber ajansına bir açıklama yaptı ve ayrılık haberlerinin doğru olmadığı kaydedildi.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ligde 7 maç sonunda topladığı 8 puanla 13. sırada yer alıyor.

60 yaşındaki teknik adamın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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