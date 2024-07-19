Mourinho için açıklama: "Daha farklı olabilirdi"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yardımcısı olan Salvatore Foti, Portekizli teknik adamla birlikte çalıştıkları Roma dönemleri için konuştu. Foti, Mourinho'nun Roma'dan farklı bir şekilde ayrılması gerektiğini, farklı bir vedayı hak ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mourinho için açıklama: 'Daha farklı olabilirdi'
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19 Temmuz 2024 15:36
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yardımcısı olan Salvatore Foti, Roma dönemleri için konuştu.

Foti, "Bence Inter'de üçleme yaptığından beri ona karşı büyük bir kıskançlık var. Roma'da üst üste iki kez Avrupa finaline kaldık. İlkini kazandık ve ikicisinde ne olduğunu, nasıl kaybedildiğini herkes gördü. Roma taraftarları, bu finalleri 30-40 yıl sonra bile hatırlayacaktır. Bunun bir daha ne zaman olacağını bilmiyorum. Bence Mourinho farklı bir vedayı hak ediyordu. Bu şekilde bittiği için üzgünüm ama kulübün sahipleriyle olan ilişki kötüleşmişti." diye konuştu.

61 yaşındaki Mourinho, 2021'de başına geçtiği Roma'dan geçtiğimiz Ocak ayında ayrılmıştı. Portekizli teknik adam, Roma'da 2022'de UEFA Konferans Ligi'ni kazandı, 2023'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde finalde Sevilla'ya kaybetti.

Mourinho, Roma kariyeri sonrası ise Haziran ayında Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

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