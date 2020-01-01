"Tanguy Ndombele 25. dakikada sakatlandı ve çıktı. Her zaman sakatlanıyor. Sürekli aynı durum, sakatlanıyor, bir maç oynuyor... Sezon başından beri böyle. Kane'in durumu ise şu an belli değil" diye konuştu.

MOURINHO'DAN İLGİNÇ HAREKET

"Yaptığım hareketin karşılığının sarı kart olması normal çünkü kaba bir davranış sergiledim. Fakat bir aptala karşı kaba davrandım." açıklamasını yaptı.

İngiltere Premier Lig'de 21. hafta maçında Southampton ile Tottenham karşı karşıya geldi. St. Mary's Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Tottenham oldu.Southampton'a galibiyeti getiren gol 17. dakikada Danny Ings'ten geldi. Bu sezon 21. lig maçında çıkan İngiliz golcü Danny Ings, 13. kez fileleri havalandırdı.Konuk ekip Tottenham'da Tanguy Ndombele 25. dakikada, Harry Kane ise 75. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Jose Mourinho karşılaşma bitimindeBu galibiyetin ardından Southampton puanını 25'e yükseltti. Jose Mourinho yönetimindeki 9. lig maçında 3. mağlubiyetini alan Tottenham 30 puanda kaldı.Öte yandan karşılaşmanın son anlarında Jose Mourinho, Southampton antrenörünün kağıda yazdığı notu okumak istedi. Hakem Mike Dean, Mourinho'yu sarı kartla cezalandırdı. Mourinho karşılaşmanın ardındanİngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta Southampton, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği evinde 9-0 yenildiği Leicester City'ye konuk olacak. Tottenham, Liverpool'u ağırlayacak.