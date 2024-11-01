Mourinho: "Her şey yolunda, hazırım"

Antrenmanda İsmail Yüksek'in müdahalesi sonrası yerde kalan ve sekerek yürüdüğü görüntü gündem olan Jose Mourinho, milli futbolcu ile fotoğrafını paylaştı ve, "Her şey yolunda İsmail. Pazar günü için hazırım." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho: 'Her şey yolunda, hazırım'
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01 Kasım 2024 12:48
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Perşembe günkü antrenmanda İsmail Yüksek'in müdahalesiyle yerde kalan ve sekerek yürüdüğü gündem olan Portekizli teknik adam, milli futbolcu ile fotoğrafını paylaştı..

Mourinho, bu paylaşımına, "Her şey yolunda İsmail, pazara hazırım" ifadelerini yazdı.

Jose Mourinho'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



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