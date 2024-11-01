Mourinho: 'Her şey yolunda, hazırım'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Perşembe günkü antrenmanda İsmail Yüksek'in müdahalesiyle yerde kalan ve sekerek yürüdüğü gündem olan Portekizli teknik adam, milli futbolcu ile fotoğrafını paylaştı..
Mourinho, bu paylaşımına, "Her şey yolunda İsmail, pazara hazırım" ifadelerini yazdı.
Jose Mourinho'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Perşembe günkü antrenmanda İsmail Yüksek'in müdahalesiyle yerde kalan ve sekerek yürüdüğü gündem olan Portekizli teknik adam, milli futbolcu ile fotoğrafını paylaştı..
Mourinho, bu paylaşımına, "Her şey yolunda İsmail, pazara hazırım" ifadelerini yazdı.
Jose Mourinho'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.