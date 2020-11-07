Mourinho: 'Henüz Instagrammer olamdım

MOURINHO'NUN INSTAGRAM GÜNLÜĞÜ Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, her zaman dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme oturmayı başardı. Son dönemde Instagram hesabında da aktif olan Mourinho, zaman zaman kişisel fotoğrafları zaman zaman da futbolla ilgili ve hatta şikayet içeren fotoğraflarını paylaşıyor. Jose Mourinho'nun paylaşımlarından en öne çıkanları derledik... "Yeni bir uçuş, yeni bir film ve Tottenham'la bir UEFA Avrupa Ligi maçı daha." 1 / 9 Mourinho: Modern futbolun en samimi ismi

Son günlerde yaptığı Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Jose Mourinho uzun bir sürenin ardından yeniden sosyal medyaya neden merak saldığını açıkladı.Yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni alan Mourinho yaptığı açıklamada genellikle takım motivasyonuna yönelik paylaşımlar yaptığı düşünülse de asıl amacının bu olmadığını söyledi. Portekizli menajer konuyla ilgili açıklamasında, "Amacım Instagrammer olmak değil. Açıkça söylemem gerekirse yeniden hesabımı aktifleştirmemi sponsorlar istedi" diye konuştu.Soslay medya konusundaki itiraflarına devam eden Mourinho, "Birkaç yıl önce hesabımı kapattım ve sponsorlar birkaç milyon takipçimiz olduğunu ve üzüldüklerini söyledi. Şimdi yeniden başladım, komik oluyor" sözlerini kullandı.Paylaşımlarını futbolcularının görüp görmediğini bilmediğini söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Beni kimler takip ediyor bakmadım, çeşitlilik eğlenceli diye düşünüyorum ve insanlar takip etmek istiyorsa edebilirler" açıklamasını yaptı.