Mourinho: 'Hakem hata yaptı ve özür dileyebilir'

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, PSG-Başakşehir maçına damga vuran hakem dörtlüsü üzerine açıklamalarda bulundu.



4. hakemin maçın ilk bölümlerinde, Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'yu tanımlarken kullandığı sözler olay oldu.



"UMARIM İLERİDE OLMAZ"



Deneyimli Portekizli teknik adam açıklamasında; "Çok üzücü bir durum. Her türlü ırkçılık ile savaşılmalı, futbolda bunu istemiyoruz. Orta hakemi tanıyorum, iyi bir insan ve iyi bir hakemdir ancak 4. hakemi tanımıyorum, her şeyi açıklığa kavuşturması gereken de o. Kabul edilemeyecek bir hata yaptı, şu anda sadece kalbini açarak özür dileyebilir. Hepimizin sorumlulukları var ve hata yaparsak, bunu kabul etmeliyiz. Bu maç artık sembolik bir maçtır, Şampiyonlar Ligi maçı yarıda kalmıştır. Umarım ileride tekrar böyle maçlar yaşanmaz." dedi.



