Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına yoğunluk verilirken, sarı-lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
MATT O'RILEY YENİDEN GÜNDEMDE
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde de gündemine aldığı ve kariyerini Celtic'te sürdüren orta saha oyuncusu Matt O'Riley'i gündemine aldığını yazdı.
MOURINHO'NUN OĞLUYLA FULHAM'DA OYNADILAR
The Sun'da yer alan haberde, Danimarkalı futbolcunun, Jose Mourinho'nun oğlu Jose Mourinho Jr. ile Fulham'dan takım arkadaşı olduğu ve Mourinho'nun oğlunun maçlarını izlerken O'Riley'den etkilenmiş olabileceği vurgulandı.
GALATASARAY VE 3 TAKIM DAHA İSTİYOR
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray, Inter, Atletico Madrid ve Tottenham'ın da yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesiyle birlikte 23 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takıma transfer olabileceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Matt O'Riley bu sezon Celtic formasıyla 49 maça çıktı. Danimarkalı yıldız, 19 gol ve 18 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
MATT O'RILEY YENİDEN GÜNDEMDE
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde de gündemine aldığı ve kariyerini Celtic'te sürdüren orta saha oyuncusu Matt O'Riley'i gündemine aldığını yazdı.
MOURINHO'NUN OĞLUYLA FULHAM'DA OYNADILAR
The Sun'da yer alan haberde, Danimarkalı futbolcunun, Jose Mourinho'nun oğlu Jose Mourinho Jr. ile Fulham'dan takım arkadaşı olduğu ve Mourinho'nun oğlunun maçlarını izlerken O'Riley'den etkilenmiş olabileceği vurgulandı.
GALATASARAY VE 3 TAKIM DAHA İSTİYOR
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray, Inter, Atletico Madrid ve Tottenham'ın da yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesiyle birlikte 23 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takıma transfer olabileceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Matt O'Riley bu sezon Celtic formasıyla 49 maça çıktı. Danimarkalı yıldız, 19 gol ve 18 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
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