Mourinho gözünü oğlunun arkadaşına dikti!

Birçok dünya yıldızını kadrosuna kazandırması beklenen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Jose Mourinho'nun oğlunun arkadaşı olan Matt O'Riley'in sarı-lacivertli takıma transfer olabileceğini yazdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Mourinho gözünü oğlunun arkadaşına dikti!
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05 Haziran 2024 12:02
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına yoğunluk verilirken, sarı-lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

MATT O'RILEY YENİDEN GÜNDEMDE

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde de gündemine aldığı ve kariyerini Celtic'te sürdüren orta saha oyuncusu Matt O'Riley'i gündemine aldığını yazdı.

MOURINHO'NUN OĞLUYLA FULHAM'DA OYNADILAR

The Sun'da yer alan haberde, Danimarkalı futbolcunun, Jose Mourinho'nun oğlu Jose Mourinho Jr. ile Fulham'dan takım arkadaşı olduğu ve Mourinho'nun oğlunun maçlarını izlerken O'Riley'den etkilenmiş olabileceği vurgulandı.

GALATASARAY VE 3 TAKIM DAHA İSTİYOR

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray, Inter, Atletico Madrid ve Tottenham'ın da yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesiyle birlikte 23 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takıma transfer olabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Matt O'Riley bu sezon Celtic formasıyla 49 maça çıktı. Danimarkalı yıldız, 19 gol ve 18 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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