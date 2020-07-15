'Mourinho gözümün önünde sözleşme yırttı'

Bir dönem Chelsea forması giyen Glen Johnson, Jose Mourinho ile çalıştığı dönemde yaşadıkları sorunlardan bahsetti.



Chelsea'de forma giydiği dönemde, Mourinho'nun ikinci sezonundan itibaren aralarının bozulmaya başladığını anlatan Glen Johnson, bunun sebebi olarak daha az forma şansı bulmasını gösteriyor.



Johnson yağtığı açıklamada; "O harika bir teknik direktör ve bir oyuncu da bunu ister. Yine de özellikle ikinci kez şampiyon olduğumuz sene bana forma şansı vermiyordu. Ben 20 yaşındaydım ve hazır olduğumu biliyordum." dedi.



Sağ bek oyuncusu bunun üzerine Lyon ile anlaşma yaptı ancak bu kez Mourinho ile arasında 'sözleşme yırtma' olayı yaşandı.



"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE YIRTTI"



'Sözleşme yırtma' olayını anlatan Johnson; "Ona Lyon'a gideceğimi söyledim. Lyon beni istiyordu ve imzayı atmıştık. Mourinho, genç bir futbolcu olarak dış bir ülkeye gitmek istememe şaşırmıştı. Ben kontratı imzaladım ancak sonrasında gözümün önünde kontratı yırttı ve 'Fikrimi değiştirdim' dedi. Benim Premier Lig'de kalmamı istediğini söyledi. Ben de Portsmouth'a gittim ve yeteneklerimi gösterme fırsatı buldum." dedi.



Glen Johnson, Portsmouth ile 2008 yılında FA Cup kazanma başarısı gösterdi.



