'de haftanın maçındailekarşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan 28. hafta mücadelesinde kazanan, 2-1'lik skorla Manchester United oldu.Chelsea 32. dakikada Willian'ın golüyle öne geçerken, Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 39. dakikada Romelu Lukaku ve 75. dakikada Jesse Lingard'dan geldi. Lukaku eski takımı Chelsea'ye, Premier Lig'deki ilk golünü attı.Bu skorun ardından Manchester United evindeki üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 59'a yükseltti. Chelsea ise son 4 maçında 3. mağlubiyetini alarak Şampiyonlar Ligi yolunda darbe aldı ve 53 puanla 5. sırada kaldı.Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak, Chelsea ise deplasmanda bir başka Manchester ekibi Manchester City'ye konuk olacak.