Mourinho: "Fortnite tam bir kabus"

Portekizli menajer Jose Mourinho, kendisine sorulan ilginç soruları yanıtladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mourinho: 'Fortnite tam bir kabus'
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31 Temmuz 2021 11:34
Roma teknik direktör Jose Mourinho, kulübün sosyal medya paylaşımında kendisine sorulan sorulara ilginç yanıtlar verdi.

Portekizli hocaya sorulan en dikkat çeken soru ise dünyayı kasıp kavuran Fortnite isimli oyunla ilgil olandı. Oyunla ilgili soruya Mourinho, "Fortnite tam bir kabus. Ertesi gün maçları olmasına rağmen bazı futbolcular o b.ku oynamak için uyumuyorlar" cevabını verdi.

Mourinho dinlemeyi en sevdiği müzisyenler sorusuna "Bryan Adams, Bruce Springsteen" isimlerini söylerken en sevdiği İtalyan yemeğine "Piccata al limone, ravioli al pomodoro" yanıtını verdi.


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