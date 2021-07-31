Roma teknik direktör Jose Mourinho, kulübün sosyal medya paylaşımında kendisine sorulan sorulara ilginç yanıtlar verdi.



Portekizli hocaya sorulan en dikkat çeken soru ise dünyayı kasıp kavuran Fortnite isimli oyunla ilgil olandı. Oyunla ilgili soruya Mourinho, "Fortnite tam bir kabus. Ertesi gün maçları olmasına rağmen bazı futbolcular o b.ku oynamak için uyumuyorlar" cevabını verdi.



Mourinho dinlemeyi en sevdiği müzisyenler sorusuna "Bryan Adams, Bruce Springsteen" isimlerini söylerken en sevdiği İtalyan yemeğine "Piccata al limone, ravioli al pomodoro" yanıtını verdi.



