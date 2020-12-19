Mourinho: 'Flick en iyi olmak için 7 kupa mı alsaydı'

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, sansasyonel açıklamalarına bir yenisini ekleyerek FIFA Yılın Antrenörü ödünü Jürgen Klopp'un almasıyla ilgili konuştu.



Mourinho ödülü hak eden ismin Hans-Dieter Flick olduğunu savunarak Alman teknik adamın bu ödülü alabilmek için kaç tane daha kupa alması gerektiği üzerinden ironi yaptı. Portekizli hoca, "Hans-Dieter Flick'in FIFA Yılın Antrenörü olması için demek ki şampiyon olabileceği 2-3 turnuva daha bulması gerekiyordu. Yani belki 1 sezonda 7 şampiyonluk alırsa bu ödülü o da alabilir." sözlerini kullandı.



Mourinho ile ligde sıkı bir takip yaşayan Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp arasınadaki atışmalar bir süredir devam ediyordu. Mourinho geçtiğimiz hafta kaybettikleri Liverpool maçının ardından Klopp'un yanına giderek, "En iyi olan takım kaybetti, saha kenarında onun kadar hareketler yapsaydım beni sahadan atarlardı" diyerek sivri kişiliğini göstermişti.



Bayern Münih geçtiğimiz sezon Hans-Dieter Flick yönetiminde Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, Dünya Kulüpler Şampiyonası finaline ise pandemi nedeniyle çıkamamıştı. Bayern bu kupayı da alırsa Barcelona'nın bir sezonda aldığı 6 kupalı rekoru kırmış olacak.



