Mourinho: 'Dünyanın en iyisi Ruben Dias'

Jose Mourinho, Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yendiği EURO 2020 grup maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.



"Bence şu an Ruben Dias dünyanın en iyi stoperi." sözleriyle konuşmasına başlayan Mourinho, "Ruben, Premier Lig'e gittikten sonra tecrübesi, rekabetçiliği ve kalitesiyle farklı bir noktaya geçti. Fantastik bir stoper. Portekiz'in hücumda birçok süper yıldızı var ama Ruben Dias, savunmadaki en büyük oyuncu." ifadelerini kullandı.



"CRISTIANO ARTIK ÇOCUK DEĞİL"



Cristiano Ronaldo'yu da yorumlayaqn Mourinho, "Artık çocuk değil. Nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Bence son Avrupa Şampiyonası ve bu yüzden şampiyon olarak bitirmek itiyor. Kazanmak için her yolu deneyecek." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"FERNANDO DOĞRU İŞ İÇİN DOĞRU ADAM"



Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Bence doğru iş için doğru adam. Cristiano, Pepe, Rui Patricio, Moutinho gibi tecrübelileri tutup onları gençlerle güzel kaynaştırdı. Çok istikrarlı ve tüm oyuncularını çok iyi tanıyor. Ne istediğini bilen ve bunu doğru oyunculardan, doğru şekilde isteyen bir teknik adam." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



