Mourinho: "Derbiyi unutun"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi yenilgisi sonrası oyuncularla konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho: 'Derbiyi unutun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2024 08:37
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisindeki yenilginin ardından takıma bir motivasyon konuşması yaptı.

Pazar günkü idmanda öğrencilerini etrafına toplayan Portekizli teknik adam, "Taraftarımızı üzdük, bunun farkındayım. Kulüplerini çok seviyorlar ve derbiden beklentileri büyüktü. Ancak bilsinler ki ben, sizler ve yöneticiler de büyük üzüntü yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ GERİDE BIRAKMALIYIZ"

Mourinho, "Derbiyi hemen geride bırakmalıyız. Başta Athletic Bilbao olmak üzere önümüzde kazanmamız gereken çok önemli maçlar var. Artık onları düşünüp, odaklanmalıyız. Avrupa Ligi'nde hedeflerimize doğru ilerlemek için Bilbao karşısında kazanmalıyız. Taraftarımız önünde oynamanın avantajını kullanıp galip gelirsek, bu sonuç bizler ve taraftarlarımız için ayrıca büyük bir moral de olacak. Bizim için yeni hedeflere kilitlenme zamanı. Artık kafanızı kaldırın ve işinize odaklanın" dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery