Mourinho: 'Derbiyi unutun'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisindeki yenilginin ardından takıma bir motivasyon konuşması yaptı.
Pazar günkü idmanda öğrencilerini etrafına toplayan Portekizli teknik adam, "Taraftarımızı üzdük, bunun farkındayım. Kulüplerini çok seviyorlar ve derbiden beklentileri büyüktü. Ancak bilsinler ki ben, sizler ve yöneticiler de büyük üzüntü yaşıyor." ifadelerini kullandı.
"DERBİYİ GERİDE BIRAKMALIYIZ"
Mourinho, "Derbiyi hemen geride bırakmalıyız. Başta Athletic Bilbao olmak üzere önümüzde kazanmamız gereken çok önemli maçlar var. Artık onları düşünüp, odaklanmalıyız. Avrupa Ligi'nde hedeflerimize doğru ilerlemek için Bilbao karşısında kazanmalıyız. Taraftarımız önünde oynamanın avantajını kullanıp galip gelirsek, bu sonuç bizler ve taraftarlarımız için ayrıca büyük bir moral de olacak. Bizim için yeni hedeflere kilitlenme zamanı. Artık kafanızı kaldırın ve işinize odaklanın" dedi.
Pazar günkü idmanda öğrencilerini etrafına toplayan Portekizli teknik adam, "Taraftarımızı üzdük, bunun farkındayım. Kulüplerini çok seviyorlar ve derbiden beklentileri büyüktü. Ancak bilsinler ki ben, sizler ve yöneticiler de büyük üzüntü yaşıyor." ifadelerini kullandı.
"DERBİYİ GERİDE BIRAKMALIYIZ"
Mourinho, "Derbiyi hemen geride bırakmalıyız. Başta Athletic Bilbao olmak üzere önümüzde kazanmamız gereken çok önemli maçlar var. Artık onları düşünüp, odaklanmalıyız. Avrupa Ligi'nde hedeflerimize doğru ilerlemek için Bilbao karşısında kazanmalıyız. Taraftarımız önünde oynamanın avantajını kullanıp galip gelirsek, bu sonuç bizler ve taraftarlarımız için ayrıca büyük bir moral de olacak. Bizim için yeni hedeflere kilitlenme zamanı. Artık kafanızı kaldırın ve işinize odaklanın" dedi.