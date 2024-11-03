Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi 'karpuz' benzetmesi

takımımdan neyi görmek istediğimi biliyorum. Neye hazırlandığımızı biliyorum. Nasıl hazırlandığınız bir şey, sahada ne olduğu başka bir şeydir. Bunu karpuza benzetebiliriz. Tadının iyi olup olmadığını açınca bilirsiniz. Bu maçta 3 sonuç var ama biz hazırlıklarımızı kazanmak için yaptık." ifadelerini kullandı.



"TRABZONSPOR GERÇEK POTANSİYELİNDEN UZAK"



Trabzonspor'un durumunu değerlendiren Jose Mourinho, " Kazanmaya ihtiyacı var Trabzonspor'un, istedikleri yerden ve gerçek potansiyellerinden uzaklar. Burada önemli olan konu, nasıl kazanmak isteyecekler? Agresif oyunla mı inisiyatifi verip kontrataklar mı? Duran toplarda güçlüler. Nasıl bir strateji izleyeceklerini göreceğiz. Maçın ilk dakikalarında nasıl oynayacaklarını dikkatlice izleyeceğim." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Maç hazırlıkları hakkında konuşan Mourinho,