Mourinho'dan Suudi Arabistan'a ret!

Roma'daki görevinden ayrılan Jose Mourinho, Suudi Arabistan'a gitmiyor.



61 yaşındaki teknik adamın daha önce Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile anlaşmasının yakın olduğu öne sürülmüştü. Mourinho için bu kez ESPN'den yeni bir iddia gündeme geldi.



ESPN'de yer alan habere göre, Mourinho Al Shabab'tan gelen teklifi kabul etmedi.



Portekizli teknik adamın, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ancak sadece doğru projeyi kabul edeceği belirtildi.



Roma, alınan başarısız sonuçların ardından Mourinho ile geçtiğimiz hafta yollarını ayırmıştı.



