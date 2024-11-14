Mourinho'dan Samet'e; "Sen oynayacaksın"

Fenerbahçe'de stoper bölgesindeki sakatlıkların ardından Samet Akaydin'e forma şansı geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mourinho'dan Samet'e; 'Sen oynayacaksın'
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14 Kasım 2024 11:24
Fenerabahçe'de Sivasspor'a attığı golle başarılı bir geri dönüşe imza atan Samet Akaydin'in forma şansı bulmaya devam edeceği bildirildi.

"SEN OYNAYACAKSIN SAMET"

Milli Takım aday kadrosuna da seçilen Samet'in Mourinho tarafından daha fazla oynatılacağı aktarıldı. Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığı nedeniyle ligdeki kritik maçlarda Samet süre alacak.

EKSTRA ÇALIŞIYOR

Öte yandan hocası Mourinho'nun kendisine olan inancı sebebiyle çok mutlu olan Samet, Portekizli teknik adamın kendisine olan güvenini boşa çıkartmamak için ekstra çalışmalar ile formunu yükseltmeyi hedefliyor.

 
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