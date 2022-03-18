Mourinho'dan, Lazio ve Sarri'ye gönderme

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalya Ligi'nde oynayacakları Lazio derbisi öncesi ezeli rakiplerine ve Maurizio Sarri'ye göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mourinho'dan, Lazio ve Sarri'ye gönderme
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18 Mart 2022 16:03
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 1-1 sona eren Vitesse karşılaşması sonrası Lazio maçı için konuştu.

Ezeli rakipleri Lazio'nun kendilerine göre daha fazla dinlenme imkanı olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Açıkçası, perşembe günü, pazar günü de oynayacak bazı oyuncularla oynadığım için mutlu değilim, özellikle Lazio'dakiler geceyi Sarri ile sigara içerek geçirirken. Ama bunun nedeni Vitesse'nin gerçekten iyi olması" dedi.

Mourinho Lazio karşılaşması için, ayrıca, "Sarri, şu an evinde sigarasını içerken, ben pazar gününe kadar nasıl dinleneceğimizi düşüneceğim" ifadelerini kullandı.

Roma ile Lazio, pazar günü TSİ 20.00'de Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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