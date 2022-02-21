Mourinho'dan hakeme: 'Seni Juventus gönderdi!'

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, flaş bir olayla gündeme geldi.



Portekizli teknik direktör, 19 Şubat Cumartesi günü oynanan ve 2-2 sonuçlanan Verona maçının 90+1. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.



Mourinho, tribüne gitmeden önce karşılaşmanın hakemi Luca Pairetto'ya sert tepki göstermişti.



La Sampta'nın haberine göre 59 yaşındaki teknik patron, Pairetto'ya "Seni buraya bilerek gönderdiler. Kesinlikle Juventus seni buraya gönderdi." ifadelerini kullandı.



Haberde gözlemcilerin önünde yaşanan bu olay sonrası Mourinho'nun iki ya da üç maçlık bir ceza alacağı yazıldı.



HAKEMİN BABASI ŞİKE SKANDALINA KARIŞTI



Maçın hakemi Luca Pairetto'nun babası Pierluigi, 2006 yılında Juventus'un da içerisinde bulunduğu birçok takımla telefon görüşmesi yaparak "maçlara uygun hakem" atama suçuyla 42 ay futboldan men ve 16 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. O dönem UEFA Hakem Komitesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Pierluigi, devam eden dava sürecinde beraat etmişti.





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