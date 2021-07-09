Mourinho'dan Edin Dzeko ile özel toplantı

AS Roma'nın yeni patronu Jose Mourinho, Edin Dzeko ile toplantı yaptı ve önümüzdeki sezonun yıldızı olacağını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mourinho'dan Edin Dzeko ile özel toplantı
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09 Temmuz 2021 11:11
AS Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko'ya güvence verdi.

La Gazzeta dello Sport'ta yer alan habere göre; Jose Mourinho, tüm teknik heyetiyle beraber Edin Dzeko ile bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda Mourinho, Dzeko'ya planlarında olduğunu, ilk 11'de düşündüğünü ve önümüzdeki sezon takımın yıldızı olacağını belirtti.

Edin Dzeko'nun moralinin bu toplantı sonrasında düzeldiği ve yeni sezon için Roma'da kalmaya karar verdiği kaydedildi.

MAAŞI 7.5 MİLYON EURO

Roma yönetiminin ise 7.5 milyon euro maaşı olan ve takımın en çok kazananı durumundaki Edin Dzeko için gelecek teklifleri dinleyecek. Ancak, 7.5 milyon euro'luk maaşı nedeniyle Bosnalı golcüye iyi bir teklifin gelmesi beklenmiyor.

GEÇEN SEZON 18 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

2015 yazında toplam 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan 35 yaşındaki Dzeko, geçen sezon oynadığı 38 resmi maçta 13 gol atıp 5 asist yaptı. 


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