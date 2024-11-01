Mourinho'dan Banza ve Visca'ya özel önlem!

Fenerbahçe'de tüm gözler pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına çevrilirken teknik direktör Jose Mourinho, galip gelmeleri için öncelikle rakibin en önemli hücum silahları Edin Visca ve Simon Banza'yı durdurmanın şart olduğu görüşünde.
Portekizli çalıştırıcı, bu maça yönelik tüm taktik çalışmalarında bu konuya ağırlık veriyor.
BANZA VE VISCA'YA ÖZEL ÖNLEM!
Mourinho'nun son 6 maçta 4 gol atan, süratli ve hareketli oyun yapısıyla dikkat çeken Banza'yı markaj için Amrabat veya stoperde forma giymeye aday Çağlar-Becao-Djiku üçlüsünden birini görevlendirmesi bekleniyor.
Bu sezon 2 gol atan Visca'yı ise sol bekte oynayacak Kostic veya Mert Müldür'den biri marke edecek.
Portekizli çalıştırıcı, bu maça yönelik tüm taktik çalışmalarında bu konuya ağırlık veriyor.
BANZA VE VISCA'YA ÖZEL ÖNLEM!
Mourinho'nun son 6 maçta 4 gol atan, süratli ve hareketli oyun yapısıyla dikkat çeken Banza'yı markaj için Amrabat veya stoperde forma giymeye aday Çağlar-Becao-Djiku üçlüsünden birini görevlendirmesi bekleniyor.
Bu sezon 2 gol atan Visca'yı ise sol bekte oynayacak Kostic veya Mert Müldür'den biri marke edecek.