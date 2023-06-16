Mourinho'dan Arabistan'a ret!

Serie A ekibi Roma'nın tecrübeli Teknik Direktörü Jose Mourinho, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetti.



Corriere Dello Sport'un haberine göre Al Ahli kulübü yetkilileri ile Londra'da bir araya gelen Jose Mourinho, Arap ekibinin teklifini reddetti.



Portekizli çalıştırıcı ve ekibine büyük bir teklif sunulduğu belirtilirken, Mourinho'nun Avrupa'da bir takımda devam etmek istediği ve bu yüzden teklifi olumsuz cevapladığı aktarıldı.



İddialara göre Arap ekibinin Mourinho ve ekibine 2 yıl için 80 milyon euro'luk teklifte bulunulduğu iddia edildi.



Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mourinho'nun PSG ve Newcastle United'tan teklif gelirse Roma'dan ayrılabileceği, onun dışında Roma'dan ayrılmasının beklenmediği ifade edildi.



Jose Mourinho yönetimindeki Roma, bu sezon Serie A'yı 63 puan ile altıncı sırada tamamlarken UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya penaltı atışları sonucunda mağlup olmuştu.





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