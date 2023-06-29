Mourinho'dan 30 milyonluk teklife ret!

Roma'yı çalıştıran Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, kendisine sunulan çarpıcı teklife 'hayır' dedi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in kendisine sunduğu yıllık 30 milyon euro'luk maaş teklifini reddetti.



Portekizli hocanın Roma'daki projelerine odaklandığı için teklifi geri çevirdiği belirtildi.



1.64 PUAN ORTALAMASI, AVRUPA'DA FİNAL



Geçtiğimiz sezon Roma ile ligde altıncı sırada yer alan Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde de final oynamıştı.



Portekizli çalıştırıcı, Roma ile çıktığı 55 karşılaşmada 1.64 puan ortalaması yakaladı.





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