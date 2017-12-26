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Mourinho: ''City forvet fiyatına bek transfer ediyor''

Jose Mourinho, Burnley beraberliğinin ardından şampiyonluk yarışındaki rakipleri Manchester City'nin harcadığı paralara gönderme yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mourinho: ''City forvet fiyatına bek transfer ediyor''
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26 Aralık 2017 21:09
Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Premier League'de 2-2 sona eren Burnley maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho, rakipleri Manchester City'nin yaptığı uçuk transferlere gönderme yaparken, harcadıkları paranın yeterli olmadığını söyledi.

Portekizli çalıştırıcı ilk olarak ''Dünyanın en iyi takımını almadık, bir futbol takımı yaratmaya çalışıyoruz ve 2. yıldayız. Manchester City forvet fiyatına bek transferi yapıyor. Son 2 maçımızda 15 pozisyona girip 3 kötü gol yedik'' ifadelerini kullandı.

Bir muhabirin 'Transfere 300 milyon sterlin harcadınız ama' sözlerine de Mourinho ''Yeterli değil'' cevabını verdi.

Manchester United, Premier League'de oynadığı son 2 maçta Leicester City ve Burnley ile 2-2 berabere kaldı.



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