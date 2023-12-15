Mourinho: 'Bizden mutlu olmayacaklar'

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Sheriff ile oynadıkları maçın ardından konuştu.



Sheriff'i 3-0 mağlup etmelerine rağmen gruptan ikinci sırada çıkmalarını ve Avrupa Ligi'nde play-off oynayacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Sonuç olarak ikinci olmamız bizim hatamız. Sadece bir tane kötü maçımız vardı. O da Prag'taki maçtı ve gruptaki birinci ve ikinciyi belirledi." dedi.



Roma'nın play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takımla karşılaşacağını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bir Şampiyonlar Ligi takımıyla eşleşeceğiz ama bizimle karşılaşmaktan mutlu olacaklarını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.



GALATASARAY DA İHTİMALLER ARASINDA



Roma'nın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri arasında Şampiyonlar Ligi'nden gelen temsilcimiz Galatasaray da yer alıyor.



İtalyan ekibinin Galatasaray dışındaki olası play-off rakipleri ise şu şekilde; Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys, Shakhtar Donetsk



*Milan da Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamladı ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde bu turda aynı ülkenin takımları rakip olamıyor.



KURA PAZARTESİ



UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun kuraları 18 Aralık Pazartesi günü çekilecek.





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