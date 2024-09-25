Mourinho: 'Bir daha istemiyorum'

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a 3-1 kaybeden ve ilk yenilgisini alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dersini çalıştı, hatalarını tespit etti ve bunu takımla da paylaştı.
90+8 dakikalık karşılaşmanın her bir anını ele alan Portekizli hoca, yardımcılarıyla birlikte hazırladığı görüntüleri takıma izletti.
Samandıra'da 2 saati aşkın süren özel toplantı sonunda sözlerini "Bir daha asla bu şekilde bir oyun istemiyorum" diye bitirdi.
Bu maçı hep akıllarının bir kenarında tutmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'ne iyi başlangıç için bunun gerekli olduğunu da vurguladı.
90+8 dakikalık karşılaşmanın her bir anını ele alan Portekizli hoca, yardımcılarıyla birlikte hazırladığı görüntüleri takıma izletti.
Samandıra'da 2 saati aşkın süren özel toplantı sonunda sözlerini "Bir daha asla bu şekilde bir oyun istemiyorum" diye bitirdi.
Bu maçı hep akıllarının bir kenarında tutmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'ne iyi başlangıç için bunun gerekli olduğunu da vurguladı.