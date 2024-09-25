Mourinho: "Bir daha istemiyorum"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, 3-1'lik Galatasaray yenilgisinin analizini yaptı ve oyuncularına "Bir daha böyle bir oyun istemiyorum" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho: 'Bir daha istemiyorum'
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25 Eylül 2024 10:20
Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a 3-1 kaybeden ve ilk yenilgisini alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dersini çalıştı, hatalarını tespit etti ve bunu takımla da paylaştı.

90+8 dakikalık karşılaşmanın her bir anını ele alan Portekizli hoca, yardımcılarıyla birlikte hazırladığı görüntüleri takıma izletti.

Samandıra'da 2 saati aşkın süren özel toplantı sonunda sözlerini "Bir daha asla bu şekilde bir oyun istemiyorum" diye bitirdi.

Bu maçı hep akıllarının bir kenarında tutmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'ne iyi başlangıç için bunun gerekli olduğunu da vurguladı.

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