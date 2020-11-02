Mourinho Bale'i överken Real Madrid göndermesi yaptı

Tottenham menajeri Jose Mourinho, Brighton galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada galibiyet golünü kaydeden Gareth Bale'e yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.Bale'in daha önceden söylediği gibi istenen seviyeye geleceğine inandığını yineleyen Mourinho, "Bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bizim için son 15 dakikayı oynayacak çok tecrübeli bir isim. Son 1 haftadır geldiği noktada zaten verileri de iyiye gittiğini destekliyordu" diye konuştu.Mourinho Bale ile yollarını hiç de iyi ayırmayan Real Madrid'e de göndermede bulunan Portekizli hoca, "5 dakikam boş olduğunda Bale hakkında nasıl bir açıklama yaptıklarına bakmak için Madrid web sitesinde giriyorum" diyerek eski kulübünü eleştirdi.Real Madrid kulübü Gareth Bale ile yolların ayrılıp Tottenham'a imza atmasını 1 paragraflık kısa bir metinle duyurmuştu.Gareth Bale Real Madrid formasıyla çıktığı 251 maçta 105 gol atıp 68 asist yapmıştı. 31 yaşındaki oyuncu 4 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 4 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 3 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.