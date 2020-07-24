Mourinho: 'Avrupa Ligi'ni çok da istemem'

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Ligin son haftasında Crystal Palace ile oynayacakları maça göre Avrupa Ligi bileti alacak olan Tottenham'da Portekizli teknik adam "çok da istekli" değil.



Avrupa Ligi'nin önemli bir turnuva olmadığını kaydeden Mourinho, "Avrupa Ligi, iyi bir turnuva değil, içinde olmak istemem. Avrupa Ligi'nde olmamak bir avantajdır: Daha az maç, daha az sakatlık, daha az yorulan oyuncular. Ama yine de ben içinde bulunduğum her maçı kazanmak isterim" dedi.



Tottenham, sezonun son haftasında TSİ 18:00'da Crystal Palace'a konuk olacak.



