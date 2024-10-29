Mourinho: "Asla gitmem"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho: 'Asla gitmem'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2024 10:30
Son güncelleme 29 Ekim 2024 10:35
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sport'a açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğini söyledi.

Mourinho, "Premier Lig Avrupa'daki en iyi lig ama Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, geçtiğimiz ay Mourinho için Everton iddialarını gündeme getirmişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Sky'a verdiği röportajın tamamı bu akşam 20.00'de yayınlanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery