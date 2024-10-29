Mourinho: 'Asla gitmem'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sport'a açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğini söyledi.
Mourinho, "Premier Lig Avrupa'daki en iyi lig ama Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
İngiliz basını, geçtiğimiz ay Mourinho için Everton iddialarını gündeme getirmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Sky'a verdiği röportajın tamamı bu akşam 20.00'de yayınlanacak.
Portekizli teknik adam, Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğini söyledi.
Mourinho, "Premier Lig Avrupa'daki en iyi lig ama Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
İngiliz basını, geçtiğimiz ay Mourinho için Everton iddialarını gündeme getirmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Sky'a verdiği röportajın tamamı bu akşam 20.00'de yayınlanacak.