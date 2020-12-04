Mourinho: '70'li yaşlarımda da çalışmak istiyorum'

Tottenham'la bu sezon başarılı grafik çizen Jose Mourinho, kariyer hedeflerine dair konuştu.



57 yaşındaki Jose Mourinho, kariyeri boyunca neredeyse kazanılmadık kupa bırakmadı. Tottenham teknik direktörü, kariyerine uzun yıllar boyunca devam etmek istiyor.



Portekizli teknik adam, en az 15-20 yıl daha takım çalıştırmak istiyor.



"BAŞARI BENİM DNA'MDA VAR"



Mourinho kariyerine dair sözlerinde; "Her zaman başarı ile başarılı bir kariyer arasında fark olduğunu düşündüm. Başarı yetenekle ilişkilendirilebilir ancak sadece belirli dönemi ifade eder. Başarılı bir kariyer ise, yıldan yıla daha iyi olduğunuz anlamına gelir. Bu benim DNA'mın bir parçası." dedi.



Deneyimli teknik adam, çalışma hırsıyla ilgili; "İnsanlar benimle ilgili böyle düşünmeyebilir ancak ben her zaman yeni şeyler öğrenmeye çalışırım ve daha iyi olmaya uğraşırım. Bugün 10 yıl öncesine göre daha iyi olduğumu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.



57 yaşındaki Mourinho; "Daha çok gencim. Önümde 10-15 yıl daha süre var. 70'li yaşlarımı çalışarak görürsem şaşırmam." dedi.



