Mourinho, 3'lü sisteme geçiyor; Tadic'e yeni görev

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sistemi değiştirmeye hazırlanıyor. Zenit maçına üçlü defansla çıkan Mourinho, yeni dizilişte Dusan Tadic'e yeni görev verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho, 3'lü sisteme geçiyor; Tadic'e yeni görev
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17 Kasım 2024 10:43
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Zenit ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez 3'lü defansı denedi.

ÜÇLÜ FORMASYONA GEÇMEYİ PLANLIYOR

Samandıra'da bunun hazırlığını sıkça yapan Portekizli çalıştırıcı, milli aranın ardından Süper Lig'de ve Avrupa'da üçlü formasyona geçmeyi planlıyor.

KİLİT ROL TADIC'TE

Fenerbahçe'de sol stoper bölgesinde Levent Mercan forma giydi. Gayet başarılı bir performans ortaya koyan Levent gol de attı. Yeni sistemde kilit rol ise Dusan Tadic'te olacak. Üçlü formasyonda Tadic'i merkeze forvet arkasına koyan Mourinho, tecrübeli futbolcudan istediği verimi aldı. Sırp yıldız, hem pas bağlantısında hem de savunma ile hücumun arasında köprü olarak başarılı bir oyun çıkardı.

YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin Zenit'e attığı 2 golün asistini yapan Tadic, son dönemdeki yükselişini bu maçta da sürdürdü.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Zenit ile oynanan hazırlık maçında üçlü defans kurgusuyla çıkmıştı. Zenit maçında futbolcuların sergilediği performanstan memnun kalan Mourinho, müsabaka sonrası "Sistem değişecek mi?" sorusuna "Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bugün bunun bir denemesini gerçekleştirdik" cevabını vermişti.

Üçlü savunma sistemini çok iyi bildiğini, Roma'da da uyguladığını hatırlatan Mourinho "Dolayısıyla bu sistemi tekrar kullanmamız mümkün olabilir" ifadelerini kullanmıştı. 

 
 

 

 

 

 

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