Mourinho: "1-0 kazanmak, 5-0'dan daha zevkli"

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Torino'yu 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken, ilginç ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mourinho: '1-0 kazanmak, 5-0'dan daha zevkli'
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29 Kasım 2021 17:28
İtalya Seri A'da Roma, kendi sahasında Torino'yu tek golle mağlup ederken başkent ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

Portekizli teknik adam, "Normal zamandan farklı olarak biraz daha derinde savunma yapma planımız vardı. Torino'nun savunma oyuncuları savunma boyunca dağılmışlardı, bu yüzden iki forvet oyuncumuza baskı yapmaları kolay olmadı" dedi.

"BU ŞEKİLDE KAZANMAYI SEVİYORUM"

Torino'nun savunmada iyi bir ekip olduğunu söyleyen Mourinho, "Birden daha fazla gol atacağımızı umuyordum. Bu şekilde kazanmayı seviyorum, en düşük skorlu galibiyetlerden, 5-0 kazanılan maçlara göre daha fazla zevk alıyorum. Bu skorlar takımın efor sarf ettiğini ve acı çektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"MOBİLİTEYE İHTİYACINIZ VAR"

Mücadele ile ilgili görüşlerini sürdüren 58 yaşındaki teknik adam, "Torino gibi ekiplere karşı oynadığımız zaman mobiliteye ihtiyacınız vardır. Bizim oyuncularımız da sürekli pozisyonlarını değiştirerek oynadılar. Bu şekilde yaptığınızda rakip sonunda mutlaka hata yapacaktır" sözlerini kullandı.

Ana fikrin savunma olduğunu söyleyen deneyimli hoca, "Bu tarz galibiyetlerden hoşlanıyorum. Genoa ve Zorya maçlarında da oyunu domine ettik ve kontrol tamamen bizdeydi ama bu maç farklı" şeklinde görüşlerini aktardı.


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