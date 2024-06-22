MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de başladı

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de başladı
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22 Haziran 2024 15:51
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde start aldı.

Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından ICRYPEX ile MOTUL katkılarıyla düzenlenen organizasyon, TOSFED Körfez Pisti'nde yapılıyor.

Organizasyonun ilk günkü bölümü resmi antrenmanlarla başladı. Şampiyonanın öğleden sonraki kısmında sıralama turları ile tüm kategorilerdeki ilk yarışlar gerçekleştirilecek.

Şampiyonada "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" olmak üzere 5 ayrı kategoride 54 sporcu mücadele edecek.

Yarın tamamlanacak yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

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