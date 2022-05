Motosiklet sürücülerine sabırlı olmayı öğretiyorlar

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Eğitimlerimizde sabırlı bir motosiklet kullanıcısı olmayı, kademe kademe ilerlemeyi öğretiyoruz. Temel, ileri, güvenli sürüş eğitimi vereceğiz, arzu edenlere sportif sürüşü de göstereceğiz." dedi.



Uçar, ay başında hayata geçirdikleri ücretsiz "Motosikletle Tanışma ve Güvenli Sürüş Eğitimi Projesi'' hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Performans sporcusu yetiştirme göreviyle kurulan TMF'nin dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş başarılı sporcuları bünyesinde barındırdığını belirten Uçar, milli sporcuların Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini dile getirdi.



TMF Bilim Kurulu'nun son 3 aydır bazı araştırmalarla kaza istatistiklerini çıkardıklarını ifade eden Uçar, "Bu verileri birleştirdik. Gördük ki her alanda olduğu gibi eğitim, hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası. Bu noktada motosiklet sürüşünde, motosiklet kullanıcılarında ve motosiklet kullanımında önemli eksiklikler gördük." diye konuştu.



Uçar, kaza istatistiklerine bakıldığında yüzde 98'inin bir şekilde eğitim almadan motosiklete binen kullanıcılardan kaynaklandığını gördüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Motosikletle Tanışma ve Güvenli Sürüş Eğitimi Projesi"ni başlatma kararı aldık. Tanıştığınız motosiklet aslında sizin hayatınızın bir parçası oluyor. Motosiklet insanla özdeşleşen bir araç. Aslında motosiklet bedenimizin bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla motosikletinizde ne kadar eğitsel ve fiziksel anlamda bütünleşebilirseniz o kadar güvenli sürüş yapabiliyorsunuz. İşte biz bu mantaliteyi 'son kullanıcı' dediğimiz motosikleti alarak yola çıkmak isteyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, motosikletseverlere bir hizmet olarak sunuyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu, yaklaşık 2,5-3 senedir Milli Eğitim Bakanlığından almış olduğu yetkiyle Türkiye'de eğitmenlerin eğitimi noktasında münhasıran vazife yürütüyor. Bu noktada Türkiye genelinde yüzlerce eğitmenimiz söz konusu. Eğitmenlerimiz, minimum yüz bin kilometre yol deneyimine ve 10-15 yıllık sürücü belgesine sahip, minimum yüzlerce son kullanıcı eğitmiş veya eğitimine katılmıştır."



- "Müfredatımız 'sadece motosiklete binin ve nasıl kullanacağınızı öğrenin' noktasını çok aşıyor"



TMF olarak, bir insanı sıfırdan dünya şampiyonu yapabilecek eğitim müfredatına sahip olduklarını ifade eden Uçar, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Sürücü kursları, tabii ki Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından uygun görülmüş bir müfredata sahip ancak onların verdiği eğitim saatleriyle bizim verdiğimiz eğitim saatleri arasında dağlar kadar fark var. Çünkü biz Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak her şartta motosiklet kullanımına uygun bir müfredat hazırlamış durumdayız. Milli Eğitim Bakanlığı da onay verdi. Müfredatımız 'sadece motosiklete binin ve nasıl kullanacağınızı öğrenin' noktasını çok aşıyor. Kriz yönetiminden iklim şartlarına göre motosiklet kullanımını size anlatan, sanki sırtınızda bir koli yumurta taşıyormuşsunuz ve bunu sağlam olarak götürmek zorundaymışsınız bilinciyle eğitim veriyoruz. Arzu eden ve performans sporu haline getirmek isteyenler için son kademede sportif sürüş eğitimi de verebiliyoruz. Onların almış eğitimleri de biz arzu eden 'yarışçı olmak istiyorum' diyen herkese de sunabiliyoruz."



TMF'nin bu projeyi hayata geçirirken "sürücülerin bilinçlenmesi ve kazaların daha az olması"nı amaçladıklarına dikkati çeken Uçar, "Elbette ki biz bir başkasının hatasını da tolere edecek şekilde motosiklet kullanıcılarını eğitmek istiyoruz. Çünkü motosiklet kullanıcısı sadece kendisini düşünerek hayatta kalamaz veya sağlıklı kalamaz, doğru bir sürüş yapamaz. Türkiye'de motosiklet kullandığını bildiğimiz yaklaşık 4 milyon kişiye ulaşmak istiyoruz. Eğitmenlerimizin bu potansiyeli var." ifadelerini kullandı.



- "İnsan eğer maddi imkanı varsa en güçlü motoru almak ister"



Uçar, motosiklet kullanan sürücülere bazı uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:



"Kaza istatistiklerine dönmek istiyorum. Kaza istatistiklerinden elde ettiğimiz yüzde 98 oranındaki sebep sonuç ilişkisi şuradan doğuyor. Doğru donanım kullanılmadığından, hız limitlerine doğru şekilde uyulmadığından ve fiziksel yapısına uygun doğru motosiklet tercih edilmediğinden. Aslında daha motosiklet hayali kurmaya başladığında, 'gideyim de motosiklet alayım' düşüncesi aklında gelişmeye başladığında birinin bu üç unsuru ona tavsiye etmesi gerekiyor. İnsan eğer maddi imkanı varsa en güçlü motoru almak ister, fiziksel gücü yerindeyse en büyük motosikleti almak ister. Ancak bunlar başlangıç için ya da hangi seviyede kullanıcıysanız onlar için doğru tercih yaptığınız anlamına gelmiyor. İşte bu yüzden eğitimlerimizde sabırlı bir motosiklet kullanıcısı olmayı, kademe kademe ilerlemeyi öğretiyoruz. Temel, ileri, güvenli sürüş eğitimi veriyoruz. Arzu edenlere sportif sürüşü de göstereceğiz."



Bekir Yunus Uçar ayrıca, her türlü eğitim materyali desteğinde bulunan Honda'ya teşekkür etti.









