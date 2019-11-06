Motorları kirletmeye hazır mısınız?

Red Bull Media House bu sefer mobil oyunseverlerin ekranına konsol görüntü kalitesinde en gerçekçi ve en dinamik motokros yarışı oyunu olan Dirt Bike Unchained'i taşıyor. Red Bull sporcuları Laia Sanz, Jorge Prado ve Cody Webb gibi motokros efsanelerinin tüyolarının da olduğu Dirt Bike Unchained oyunu bedava olarak iOS ve Android'e indirilebiliyor.



Oyunseverler, motokros heyecanını, gerçek gibi yaşamaya hazırlanıyor. Red Bull Media House, bu kez oyunseverleri konsol görüntü kalitesinde en gerçekçi ve en dinamik motokros oyunu olan Dirt Bike Unchained ile buluşturuyor. Dirt Bike Unchained, Red Bull sporcularının tüyolarıyla size gerçek bir motokros sporcusu gibi hissetme şansını da yaratacak.



Oyuncular off-road yarış dünyasının adrenalini ister tek başlarına isterse de arkadaşlarıyla deneme şansı bulurken büyüleyici pist ve yollarda, bu tüyoların rehberliğinde gaza basacak. Oyunseverler, yeteneklerini, hünerlini ve akrobatlığını geliştirebileceği ve seviyelerine göre motosikletlere, sporculara ve ekipmanlara sahip olacağı arazi yarışı dünyasında geliştikçe yeni araçlar, harika kıyafetler ve sonsuz kişiselleştirme seçeneklerinin de kilidini açabilecekler.



KTM BIKE INDUSTRIES, Leatt, Thor, 100%, Alpinestars ve KINI'nın donanımlarının kullanıldığı oyunda 13 kez Women's World Trial Championship, 10 kez Women's Trial European Championship ve 5 kez Women's Enduro World Cup şampiyonlukları yaşamış 'Savaşçı' lakaplı, Laia Sainz ile birlikte birçok Red Bull sporcusu da oyunculara mentorluk yapacak: Glenn Coldenhoff, Jorge Padro, Sam Sunderland, Jonny Walker, Manuel Lettenbichler, Cooper Webb, Cody Webb, Tarah Gieger.



Sainz: Bu oyun neler yaşadığımı bana hatırlattı



iOS ve Android'den ücretsiz ulaşılabilen tarihin en iyi motokros oyunu Dirt Bike Unchained için Red Bull sporcusu Laia Sainz "Daha önce birçok motokros oyunu oynadım ama bu diğerlerinde çok daha farklı, daha fazla türden araziye ve bölgeye sahip. Şu an bulunduğum konuma gelebilmek için çok çalışmam gerekti ve hak ettiğim materyale, motora ulaşmak için çok mücadele verdim. Oyunda bu pistleri tekrar görmek, yarışmak kendimi sıfırdan geliştirmek bana neler yaşadığımı hatırlattı" ifadelerini kullandı.







