Motorine zam var mı? Son dakika 7 Ocak 2024 motorine, mazota zam gelecek mi?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6 doğrultusunda, benzinden alınan ÖTV tutarı litre başına 7.5265 liradan 9 lira 82 kuruşa çıkarıldı. Motorin ÖTV'si ise 7.05 lira olan tutarı, enflasyon farkı ve KDV ile birlikte 2 lira 16 kuruş civarında artırılarak 9 lira 21 kuruş olacak.

Bu zamlar, Cumhurbaşkanı tarafından iptal yetkisi kullanılmazsa doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. ÖTV zammının yanı sıra alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da yüzde 25.6 oranında artırılarak, rakının litre başına düşen ÖTV'si 478 liraya çıkacak.

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.50 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.45 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.17 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.16 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.36 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 36.41 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL

Akaryakıt ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı geldi! Son dakika habere göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılarak fiyatlar yükseltilecek. Akaryakıt ÖTV'sinde yüzde 25.6 oranında bir zam uygulanacak. Benzin fiyatlarına litre başına 2.30 lira, motorin fiyatlarına ise 2.16 lira artış bekleniyor. Alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da yüzde 25.6 oranında artırılacak.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.