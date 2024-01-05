Haber Tarihi: 05 Ocak 2024 11:46 - Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 11:46

Motorine zam var mı? Son dakika 5 Ocak 2024 motorine, mazota zam gelecek mi?

Son dakika...Motorine zam var mı? 5 Ocak 2024 bugün, bu gece akaryakıta, mazota zam geldi mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları açıklandı. Akaryakıt fiyatları 5 Ocak 2024 itibarıyla takip ediliyor. Milyonlarca otomobil sahibi de İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ile ilgili verileri takip ediyor. Peki, 1 Ocak benzin, mazot (motorin) fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

Motorine zam var mı? Son dakika 5 Ocak 2024 motorine, mazota zam gelecek mi?
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Akaryakıt ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı geldi! Son dakika habere göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılarak fiyatlar yükseltilecek. Akaryakıt ÖTV'sinde yüzde 25.6 oranında bir zam uygulanacak. Benzin fiyatlarına litre başına 2.30 lira, motorin fiyatlarına ise 2.16 lira artış bekleniyor. Alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da yüzde 25.6 oranında artırılacak.
MOTORİNE (MAZOTA) ZAM VAR MI? 5 OCAK 2024

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6 doğrultusunda, benzinden alınan ÖTV tutarı litre başına 7.5265 liradan 9 lira 82 kuruşa çıkarıldı. Motorin ÖTV'si ise 7.05 lira olan tutarı, enflasyon farkı ve KDV ile birlikte 2 lira 16 kuruş civarında artırılarak 9 lira 21 kuruş olacak.

Bu zamlar, Cumhurbaşkanı tarafından iptal yetkisi kullanılmazsa doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. ÖTV zammının yanı sıra alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da yüzde 25.6 oranında artırılarak, rakının litre başına düşen ÖTV'si 478 liraya çıkacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 5 OCAK 2024

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.50 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.45 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.17 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.16 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.36 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 36.41 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL
2 OCAK 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




 

 


 
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