Motorine zam var mı, gelecek mi? 17 Temmuz ÖTV zammı benzin, motorin, mazot, akaryakıt fiyatları

Son dakika...Motorine zam var mı? 17 Temmuz 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... BENZİNE ZAM VAR MI? 17 TEMMUZ (BU GECE)
Akaryakıtta litrede 5 TL ÖTV zammı geldi. ◾Benzinde ÖTV 2,52 TL'den 7,52 TL'ye çıktı. ◾Motorinde ÖTV 2,05 TL'den 7,05 TL'ye çıktı.
Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi. BENZİN VE MOTORİNE ZAM
ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.
İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi. OTOGAZ FİYATINDA ÖTV ZAMMI
Pazar gününden geçerli olacak şekilde otogaz grubunda da 2,80 TL ÖTV artışı yapıldı.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştı.
Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştü. İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 17 TEMMUZ 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,97 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,26 T
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,01 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,36 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,53 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 32,87 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL İZMİRAKARYAKIT FİYATLAR
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,54 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 32,93 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL