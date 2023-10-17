Motorine zam var mı, gelecek mi? (17 Ekim) Bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi?

Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 17 Ekim 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar göründü.Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam gelecek.Benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak.Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,7'lik artışla 90 doları aşmıştı.Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39,58 TL'ye, Ankara'da 40,16 TL'ye, İzmir'de 40,34 TL'ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 33,64 TL, Ankara'da 34,27 TL, İzmir'de 34,38 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.