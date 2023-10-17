Haber Tarihi: 17 Ekim 2023 10:50 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 10:50

Motorine zam var mı, gelecek mi? (17 Ekim) Bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi?

Son dakika...Benzine motorine zam var mı? 17 Ekim akaryakıta, mazota zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları bu gece motorine ne kadar zam gelecek? 17 Ekim (bugün, bu gece) benzin, motorin, mazot fiyatları benzine zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanırken benzin fiyatları 36 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı, gelecek mi? (17 Ekim) Bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi?
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Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 17 Ekim 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
MOTORİNE ZAM VAR MI? 17 EKİM (BU GECE)
İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar göründü.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam gelecek.

Benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,7'lik artışla 90 doları aşmıştı.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39,58 TL'ye, Ankara'da 40,16 TL'ye, İzmir'de 40,34 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 33,64 TL, Ankara'da 34,27 TL, İzmir'de 34,38 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


17 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




 

 

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Motorine zam
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