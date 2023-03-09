Motorine zam var mı? 9 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Motorine zam var mı? 9 Mart 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Bretn petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki yükselişler sonucunda akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim haberleri peş peşe geliyor. Araç sahipleri yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 60 kuruşluk bir zam yapılacak.İstanbul'da benzinin litresi ortalama 20,48 TL iken, motorinin litresi ise ortalama 21,59 TL'den satılıyor.İzmir'de benzinin litresi ortalama 20,85 TL iken, motorinin litresi ise ortalama 22,00 TL'den satılıyor.Ankara'da benzinin litresi ortalama 20,81 TL iken, motorinin litresi ise ortalama 22,06 TL'den satılıyor.