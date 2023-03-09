Haber Tarihi: 09 Mart 2023 14:18 - Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 14:18

Motorine zam var mı? 9 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Motorine, benzine, mazota zam var mı? sorusu 9 Mart (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 9 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?
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Motorine zam var mı? 9 Mart 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE ZAM VAR MI? 9 MART (BU GECE)
Bretn petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki yükselişler sonucunda akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim haberleri peş peşe geliyor. Araç sahipleri yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 60 kuruşluk bir zam yapılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 9 MART (BU GECE)

 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da benzinin litresi ortalama 20,48 TL iken, motorinin litresi ise ortalama 21,59 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzinin litresi ortalama 20,85 TL iken, motorinin litresi ise ortalama 22,00 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzinin litresi ortalama 20,81 TL iken, motorinin litresi ise ortalama 22,06 TL'den satılıyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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