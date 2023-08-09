Motorine zam var mı? 9 Agustos benzin, motorin, mazota zam var mı? Akaryakıt fiyatları

"Bu hafta Benzine 3 Motorine ise 4 TL zam gelmesi bekleniyor"

. Salı günü 2 TL zam bekleniyor.

Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 9 Agustos 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Piyasalardan gelen son dakika haberleri, akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni iddiaları beraberinde getirdi. Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, benzin ve motorine büyük bir zam geleceği konuşuluyor. Sosyal medya üzerinde dolaşanşeklindeki paylaşımlar kısa sürede çoğaldı ve yüzlerce paylaşım yapıldı. Ancak, bu iddiaların doğruluğu henüz resmi bir açıklama olmadığı için netlik kazanmış değil.9 Ağustos 2023 sabahında benzin ve motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliğiSon olarak motorine 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 1.07 lira zam geldi. Böylelikle motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçmiş oldu.Daha önce 2 TL zam yapılan benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.Öte yandan 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere ise otogaz (LPG) grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi.LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor.Salı gününden geçerli olmak üzre motorinebekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta her gün yeni bir zam geliyor. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.Ancak benzine yeni bir zam geliyorÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,31 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,37 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TLAnkara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 32,88 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TLİzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 32,99 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL