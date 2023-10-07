Haber Tarihi: 07 Ekim 2023 10:36 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 10:36

Motorine zam var mı? (7 Ekim) Bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi?

Son dakika...Benzine motorine zam var mı? 7 Ekim akaryakıta, mazota zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları bu gece motorine ne kadar zam gelecek? 7 Ekim (bugün, bu gece) benzin, motorin, mazot fiyatları benzine zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanırken benzin fiyatları 36 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? (7 Ekim) Bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi?
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Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 7 Ekim 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
MOTORİNE ZAM VAR MI? 7 EKİM (BU GECE)
Benzin fiyatlarına iki gün üst üste yapılan indirimlerin ardından gece yarısı motorin fiyatlarına da indirim geldi.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Son olarak benzine 5 Ekim'de 2 lira 10 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 17 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Motorin fiyatlarına da gece yarısı 2 lira 92 kuruş indirim geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,33 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,14 TL


İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,15 TL

5 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 37,61 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 37,76 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,90 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37,65 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 37,80 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 15,98 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı: 38,15 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,45 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,15 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı: 38,21 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,40 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 16,02 TL

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı. İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34, Ankara'da 38.83, İzmir'de ise 38.99 liradan satılıyor.

LPG ZAM VAR MI? 18 EYLÜL (BU GECE)

Sektör kaynaklarının aktardığına göre LPG'ye 5 Eylül'de uygulanacak şekilde 1 lira 50 kuruşluk zam yapılacak.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 15 lira 98 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 30 kuruş zam geldi.

6 Eylül güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,64 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 37,76 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,90 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 37,80 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 15,98 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,18 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,45 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,15 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,24 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,40 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 16,02 TL




ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.

Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul

Motorin litresi 36.55

Benzinin litresi 36.13

Ankara

Motorin litresi 37.03

Benzinin litresi 36.63

İzmir

Motorin litresi 37.17

Benzinin litresi 36.74

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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