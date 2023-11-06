Motorine zam var mı? 6 Kasım bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 6 Kasım 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.Son olarak 24 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruşluk zam geldiZammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi litresi 35.09 liraya, Ankara'da 35.72 liraya, İzmir'de 35.82 liraya, Adana'da 36.14 liraya, Bursa'da 35.76 liraya, Diyarbakır'da 36.38 liraya, Antalya'da ise 36.34 liraya çıktı.İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,02 TLİstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,52 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,07 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,58 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TLAnkara'da benzin litre fiyatı: 35,68 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 40,15 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TLİzmir'de benzin litre fiyatı: 35,78 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 40,30 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.