Haber Tarihi: 05 Temmuz 2023 10:37 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 10:37

Motorine zam var mı? 5 Temmuz benzin, motorin, mazota zam

Son dakika... Benzine, motorine, mazota zam var mı? sorusu 5 Temmuz (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 5 Temmuz benzin, motorin, mazota zam
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Son dakika...Benzine zam var mı? 5 Temmuz 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
MOTORİNE ZAM VAR MI? 5 TEMMUZ (BU GECE)
Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle akaryakıta bir zam daha geliyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam gelecek.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,78 TL'ye, Ankara'da 25,23 TL'ye, İzmir'de 25,35 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 26,19 TL, Ankara'da 26,64 TL, İzmir'de 26,67 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


Öte yandan, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın (LPG) litre fiyatına ise 65 kuruş indirim gelecek.

BENZİNE ZAM VAR MI? 5 TEMMUZ (BU GECE)

5 Temmuz itibarıyla benzinde 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,84 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,19 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,33 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 26,64 TL

Motorin fiyatı: 24,37 TL

LPG fiyatı: 11,46 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 26,68 TL

Motorin fiyatı: 24,40 TL

LPG fiyatı: 11,32 TL

5 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ISTANBUL (AVRUPA) 24.05 TL/LT 23.89 TL/LT 23.84 TL/LT 11.73 TL/LT
ISTANBUL (ANADOLU) 24.00 TL/LT 23.83 TL/LT 23.78 TL/LT 11.33 TL/LT
ANKARA 24.48 TL/LT 24.31 TL/LT 24.26 TL/LT 11.66 TL/LT
IZMIR 24.52 TL/LT 24.44 TL/LT 24.39 TL/LT 11.40 TL/LT
ADANA 24.87 TL/LT 24.70 TL/LT 24.65 TL/LT 11.54 TL/LT
ADIYAMAN 24.89 TL/LT 24.78 TL/LT 24.73 TL/LT 11.68 TL/LT
AFYON 24.78 TL/LT 24.73 TL/LT 24.68 TL/LT 11.41 TL/LT
AGRI 24.96 TL/LT 24.95 TL/LT 24.90 TL/LT 12.18 TL/LT
AKSARAY 24.85 TL/LT 24.68 TL/LT 24.63 TL/LT 11.74 TL/LT
AMASYA 24.71 TL/LT 24.60 TL/LT 24.55 TL/LT 11.97 TL/LT
ANTALYA 25.04 TL/LT 24.99 TL/LT 24.94 TL/LT 11.48 TL/LT
ARDAHAN 24.95 TL/LT 24.94 TL/LT 24.89 TL/LT 12.19 TL/LT
ARTVIN 24.83 TL/LT 24.82 TL/LT 24.77 TL/LT 12.19 TL/LT
AYDIN 24.59 TL/LT 24.51 TL/LT 24.46 TL/LT 11.43 TL/LT
BALIKESIR 24.59 TL/LT 24.51 TL/LT 24.46 TL/LT 11.43 TL/LT
BARTIN 24.58 TL/LT 24.44 TL/LT 24.39 TL/LT 11.52 TL/LT
BATMAN 25.16 TL/LT 25.01 TL/LT 24.96 TL/LT 11.76 TL/LT
BAYBURT 24.76 TL/LT 24.75 TL/LT 24.70 TL/LT 12.08 TL/LT
BILECIK 24.46 TL/LT 24.32 TL/LT 24.27 TL/LT 11.40 TL/LT
BINGOL 25.18 TL/LT 25.03 TL/LT 24.98 TL/LT 11.77 TL/LT
BITLIS 25.22 TL/LT 25.07 TL/LT 25.02 TL/LT 11.84 TL/LT
BOLU 24.47 TL/LT 24.33 TL/LT 24.28 TL/LT 11.40 TL/LT
BURDUR 25.07 TL/LT 25.02 TL/LT 24.97 TL/LT 11.60 TL/LT
BURSA 24.51 TL/LT 24.37 TL/LT 24.32 TL/LT 11.38 TL/LT
CANAKKALE 24.70 TL/LT 24.62 TL/LT 24.57 TL/LT 11.48 TL/LT
CANKIRI 24.52 TL/LT 24.46 TL/LT 24.41 TL/LT 11.70 TL/LT
CORUM 24.71 TL/LT 24.60 TL/LT 24.55 TL/LT 11.94 TL/LT
DENIZLI 24.70 TL/LT 24.62 TL/LT 24.57 TL/LT 11.38 TL/LT
DIYARBAKIR 25.14 TL/LT 24.99 TL/LT 24.94 TL/LT 11.73 TL/LT
DUZCE 24.44 TL/LT 24.30 TL/LT 24.25 TL/LT 11.37 TL/LT
EDIRNE 24.58 TL/LT 24.58 TL/LT 24.53 TL/LT 11.87 TL/LT
ELAZIG 25.12 TL/LT 24.97 TL/LT 24.92 TL/LT 11.61 TL/LT
ERZINCAN 24.82 TL/LT 24.81 TL/LT 24.76 TL/LT 12.11 TL/LT
ERZURUM 24.92 TL/LT 24.91 TL/LT 24.86 TL/LT 12.07 TL/LT
ESKISEHIR 24.52 TL/LT 24.38 TL/LT 24.33 TL/LT 11.42 TL/LT
GAZIANTEP 24.84 TL/LT 24.75 TL/LT 24.70 TL/LT 11.57 TL/LT
GIRESUN 24.77 TL/LT 24.76 TL/LT 24.71 TL/LT 12.01 TL/LT
GUMUSHANE 24.75 TL/LT 24.74 TL/LT 24.69 TL/LT 12.09 TL/LT
HAKKARI 25.30 TL/LT 25.15 TL/LT 25.10 TL/LT 11.96 TL/LT
HATAY 24.76 TL/LT 24.67 TL/LT 24.62 TL/LT 11.55 TL/LT
IGDIR 24.97 TL/LT 24.96 TL/LT 24.91 TL/LT 12.27 TL/LT
ISPARTA 25.07 TL/LT 25.02 TL/LT 24.97 TL/LT 11.51 TL/LT
KAHRAMANMARAS 24.83 TL/LT 24.74 TL/LT 24.69 TL/LT 11.51 TL/LT
KARABUK 24.60 TL/LT 24.46 TL/LT 24.41 TL/LT 11.36 TL/LT
KARAMAN 24.91 TL/LT 24.74 TL/LT 24.69 TL/LT 11.68 TL/LT
KARS 24.95 TL/LT 24.94 TL/LT 24.89 TL/LT 12.16 TL/LT
KASTAMONU 24.77 TL/LT 24.66 TL/LT 24.61 TL/LT 11.81 TL/LT
KAYSERI 24.83 TL/LT 24.66 TL/LT 24.61 TL/LT 11.65 TL/LT
KILIS 24.82 TL/LT 24.73 TL/LT 24.68 TL/LT 11.57 TL/LT
KIRIKKALE 24.46 TL/LT 24.40 TL/LT 24.35 TL/LT 11.73 TL/LT
KIRKLARELI 24.56 TL/LT 24.56 TL/LT 24.51 TL/LT 11.78 TL/LT
KIRSEHIR 24.51 TL/LT 24.45 TL/LT 24.40 TL/LT 11.82 TL/LT
KOCAELI 24.37 TL/LT 24.23 TL/LT 24.18 TL/LT 11.33 TL/LT
KONYA 24.83 TL/LT 24.66 TL/LT 24.61 TL/LT 11.75 TL/LT
KUTAHYA 24.64 TL/LT 24.50 TL/LT 24.45 TL/LT 11.50 TL/LT
MALATYA 24.93 TL/LT 24.84 TL/LT 24.79 TL/LT 11.66 TL/LT
MANISA 24.52 TL/LT 24.44 TL/LT 24.39 TL/LT 11.44 TL/LT
MARDIN 25.16 TL/LT 25.01 TL/LT 24.96 TL/LT 11.74 TL/LT
MERSIN 24.84 TL/LT 24.67 TL/LT 24.62 TL/LT 11.58 TL/LT
MUGLA 24.69 TL/LT 24.61 TL/LT 24.56 TL/LT 11.39 TL/LT
MUS 25.22 TL/LT 25.07 TL/LT 25.02 TL/LT 11.86 TL/LT
NEVSEHIR 24.91 TL/LT 24.74 TL/LT 24.69 TL/LT 11.71 TL/LT
NIGDE 24.91 TL/LT 24.74 TL/LT 24.69 TL/LT 11.56 TL/LT
ORDU 24.69 TL/LT 24.58 TL/LT 24.53 TL/LT 12.02 TL/LT
OSMANIYE 24.76 TL/LT 24.67 TL/LT 24.62 TL/LT 11.56 TL/LT
RIZE 24.72 TL/LT 24.71 TL/LT 24.66 TL/LT 12.08 TL/LT
SAKARYA 24.40 TL/LT 24.26 TL/LT 24.21 TL/LT 11.35 TL/LT
SAMSUN 24.67 TL/LT 24.56 TL/LT 24.51 TL/LT 11.92 TL/LT
SANLIURFA 24.90 TL/LT 24.79 TL/LT 24.74 TL/LT 11.70 TL/LT
SIIRT 25.20 TL/LT 25.05 TL/LT 25.00 TL/LT 11.87 TL/LT
SINOP 24.69 TL/LT 24.58 TL/LT 24.53 TL/LT 12.08 TL/LT
SIRNAK 25.26 TL/LT 25.11 TL/LT 25.06 TL/LT 11.91 TL/LT
SIVAS 24.88 TL/LT 24.82 TL/LT 24.77 TL/LT 12.04 TL/LT
TEKIRDAG 24.50 TL/LT 24.50 TL/LT 24.45 TL/LT 11.76 TL/LT
TOKAT 24.71 TL/LT 24.60 TL/LT 24.55 TL/LT 12.04 TL/LT
TRABZON 24.68 TL/LT 24.67 TL/LT 24.62 TL/LT 12.07 TL/LT
TUNCELI 25.21 TL/LT 25.06 TL/LT 25.01 TL/LT 11.82 TL/LT
USAK 24.69 TL/LT 24.61 TL/LT 24.56 TL/LT 11.42 TL/LT
VAN 25.01 TL/LT 24.97 TL/LT 24.92 TL/LT 11.80 TL/LT
YALOVA 24.41 TL/LT 24.27 TL/LT 24.22 TL/LT 11.37 TL/LT
YOZGAT 24.55 TL/LT 24.49 TL/LT 24.44 TL/LT 11.94 TL/LT
ZONGULDAK 24.57 TL/LT 24.43 TL/LT 24.38 TL/LT 11.42 TL/LT
NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

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